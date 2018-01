Húngaro Laszlo Krasznahorkai ganha o Booker International

O aclamado escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai ganhou o Booker International Prize em cerimônia no Victoria and Albert Museum, em Londres. Ele é o sexto ganhador do prêmio, que reconhece a cada dois anos um autor vivo por seu trabalho de ficção.

A lista de ganhadores anteriores inclui Alice Munro e Philip Roth. Krasznahorkai é reconhecido pelas obras Satantango e The Melancholy of Resistance. Marina Warner, que liderou o júri, disse que o húngaro é "um escritor visionário de intensidade extraordinária e alcance de voz, que captura a textura da existência atual em cenas que são aterrorizantes, estranhas, cômicas e, por vezes, bonita".