Hugh Jackman faz parceria com Virgin Comics para criar HQs

O ator australiano Hugh Jackman, que faz o mutante Wolverine nos filmes X-Men, formou uma parceria com a Virgin Comics para criar uma série de livros em quadrinhos intitulada Nowhere Man. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 25, pela Virgin. A série é uma odisséia de ficção científica futurista ambientada numa era em que os homens trocam sua privacidade por segurança. Ela será escrita por Jackman e Marc Guggenheim, autor das séries Wolverine e Amazing Spider-Man, da Marvel. Em comunicado à imprensa, Jackman disse que a esperança é que Nowhere Man ganhe aceitação suficiente para, mais tarde, ser transposto ao cinema. X-Men e outras séries de filmes baseadas em personagens de quadrinhos, como Homem Aranha e Batman, estão entre os maiores sucessos de Hollywood há mais de uma década. Juntos, X-Men - O Filme (2000), X-Men 2 e X-Men - O Confronto Final já arrecadaram mais de US$ 1,1 bilhão nas bilheterias mundiais. Um quarto filme da série, X-Men Origins: Wolverine, também com Jackman, está previsto para chegar aos cinemas em 2009.