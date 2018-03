Homenagem a Jorge Amado terá filmes e leitura de Caetano Veloso As novas edições da obra de Jorge Amado terão um grande lançamento em São Paulo este mês, com direito à mostra de cinema, show de música e noite de leitura com artistas como Caetano Veloso e Chico Buarque. A Companhia das Letras vai relançar numa primeira leva seis livros do escritor baiano, morto em 2001, aos 88 anos, incluindo "Capitães de Areia", "Mar Morto" e o infantil "A Bola e o Goleiro". A editora pretende relançar os 32 livros do escritor até 2012. Na "Noite de Leituras", organizada em parceria com o Sesc-SP, Chico Buarque, Caetano Veloso, Mia Couto e Milton Hatoum vão ler trechos de romances de Jorge Amado, em 25 de março, no Sesc Pinheiros. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados a partir do dia 19. Os músicos Nana, Dori e Danilo Caymmi se apresentarão em uma homenagem ao escritor no mesmo local, nos dias 27 e 28. Também haverá uma mostra de filmes de 21 a 25, no Cinesesc, com seis longas inspirados no universo Jorge Amado. Os documentários "Jorjamado no Cinema", de Glauber Rocha, e "Jorge Amado", de João Moreira Salles, fazem parte da mostra, que também irá exibir filmes mais conhecidos como "Dona Flor e seus Dois Maridos", de Bruno Barreto, e "Tieta", de Cacá Diegues. A programação completa estará disponível no site www.jorgeamado.com.br a partir de quarta-feira. (Por Fernanda Ezabella)