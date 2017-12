Herdeiros do autor de 'A Fantástica Fábrica de Chocolate' comandam 23 projetos sobre o escritor

LONDRES - Na porta cinzenta, no bairro de Marylebone, não há placa nenhuma, apenas onze palavras na parte superior do batente: “Os maiores segredos estão sempre escondidos nos lugares mais improváveis”.

Roald Dahl, o escritor infantil criativo e um tanto sombrio do século 20, responsável por A Fantástica Fábrica de Chocolate, é autor da frase, gravada na entrada por seus herdeiros que, de dentro do pequeno conjunto de salas comerciais procuram maneiras de globalizar, digitalizar e faturar em cima de seus trabalhos.

O objetivo é bem ambicioso: fazer com que todas as crianças do mundo conheçam pelo menos uma de suas histórias.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para isso, o espólio, que tem uma equipe comandada pelo neto de trinta anos do autor, foi muito além dos livros que o tornaram famosos: 23 projetos para a TV, cinema e teatro estão em andamento, além de aplicativos de invenções culinárias inspirados em Dahl e seus livros.

Em parceria com o McDonald’s, passou a distribuir seleções de suas histórias com o McLanche Feliz no Reino Unido; com o sabão em pó Persil, estimula a criançada a sair “em busca de aventuras bagunçadas”; com a Boden, vai lançar uma coleção de roupas inspirada nos personagens. E tem também novidade na música clássica. (Resultado: o compositor Benjamin Wallfisch compôs uma adaptação orquestrada de Dirty Beasts.)

O grupo está se refazendo da decepção com O Bom Gigante Amigo, filme dirigido por Steven Spielberg que fracassou nas bilheterias dos EUA, embora tenha tido uma estreia mais promissora no Reino Unido e já dê sinais de uma recepção mais calorosa no resto do mundo. O próximo passo é mais arriscado: levar para a Broadway uma versão musical de A Fantástica Fábrica de Chocolate, que já está sendo alterada substancialmente e tem novo diretor, já que a versão londrina, apesar do sucesso com o público, não conquistou a crítica norte-americana.

As decisões dos responsáveis acontecem em um momento em que muitos espólios literários estão mergulhando na era digital na esperança de que as novas tecnologias e plataformas convençam as novas gerações de leitores (e espectadores) de que um escritor já morto continua sendo relevante e estimulante, ao mesmo tempo consciente de que excessos ou projetos mal escolhidos possam prejudicar o valor e o alcance da obra em longo prazo.

Dahl é mais conhecido por cinco livros, incluindo, além de A Fantástica Fábrica e O Bom Gigante Amigo, James e o Pêssego Gigante, Matilda e As Bruxas, mas há, no total, 18 histórias infantis com as quais o espólio quer conquistar o público.

“Com o setor editorial mudando tanto, acho que ainda há um desejo imenso de levar esse mundo vívido e repleto de travessuras para outros meios”, diz o neto, Luke Kelly, diretor executivo do Patrimônio Literário de Roald Dahl.

E acrescenta: “Estamos passando de espólio literário para uma empresa de gestão de histórias e isso assusta um pouco algumas pessoas. Não significa que deixamos de encarar os livros como nossa guia mestra, mas sim que estamos trabalhando para encontrar meios de levar essas histórias e esses mundos fantásticos à imaginação da criançada através das mais variadas formas”.

Kelly revela que o espólio doa pelo menos dez por cento de seus lucros para caridade, embora se recuse a especificar valores, alegando que esse tipo de informação é confidencial. E conta que está à procura de parceiros. “Profissionais de alto nível, cujos trabalhos tenham um toque sombrio e que compreendam a essência britânica das histórias.” Seguindo essas características, o espólio escolheu, há alguns anos, o comediante e músico Tim Minchin, convocado para fazer a trilha sonora de Matilda, o Musical.

Fã vitalício de Dahl que cresceu ouvindo e lendo suas histórias e agora faz o mesmo para os filhos, o australiano confessa que adaptá-las “é um desafio e tanto”, pois exige a conversão de sequências de capítulos em narrativas dramáticas, com o acréscimo de uma carga emocional suficiente para não só entreter as crianças como comover os adultos.