Harry Potter de volta em nova história de J. K. Rowling

Harry Potter está de volta: misterioso, casado e ficando grisalho. J. K. Rowling deu uma brecha para os fãs em uma nova história postada nesta terça-feira, 8, no seu site Pottermore. É a primeira atualização desde que Harry Potter e as Relíquias da Morte foi publicado em 2007. O acesso é gratuito, basta fazer o cadastro no site (tanto a história como o portal estão em inglês).

O conto de 1500 palavras descreve Harry, prestes a completar 34 anos, na final da Copa do Mundo de Quadribol, com sua família e velhos amigos, Rony e Hermione. Harry tem agora “fios pratas” nos cabelos, e um misterioso corte na bochecha, relacionado ao seu serviço secreto como Auror (um guardião contra os bruxos maus).

A história foi escrita como uma sessão de fofocas do jornal "Profeta Diário", pela repórter Rita Skeeter, uma personagem menor que aparece também nos romances. Essa escolha narrativa permite Rowling “provocar” a imprensa de tablóides, um incômodo na sua própria vida real.

Skeeter observa que Harry e seus amigos já “não são os adolescentes de caras jovens que foram nos seus melhores dias” e especula sobre a situação do casamento de Harry com Gina Weasley. Ela ainda diz que o cabelo ruivo de Rony “parece estar afinando levemente” e anota que Harry veste “o distintivo óculos redondo que alguém poderia dizer que serve melhor numa criança de 12 anos”.

O texto também mostra que Rony é agora gerente da loja de bugigangas da família, enquanto Hermione é uma servidora do alto escalão do Ministério da Magia.

Há também atualizações sobre outros personagens, como Neville Longbottom e Luna Lovegood, assim como amostras de bruxos adolescentes das novas gerações. Há tempos, Rowling diz que Harry Potter e as Relíquias da Morte seria o último romance com o bruxo, mas o novo conto aumenta a esperança dos fãs.

Desde 2007, a escritora produziu alguns materiais relacionados ao universo de Harry Potter, como a coletânea Os Contos de Beedle, o Bardo. Rowling também publicou o romance para adultos Morte Súbita, e dois romances noir com o pseudônimo Robert Galbraith.