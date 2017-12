'Harry Potter and the Cursed Child' vai ser publicado no Brasil em outubro

O livro Harry Potter and the Cursed Child - considerado a oitava história do universo de Harry Potter - será publicado no Brasil pela Editora Rocco, a mesma que editou os livros anteriores do bruxo. O livro é uma edição impressa do roteiro da peça que será encenada em Londres, uma história original de J.K. Rowling, Jack Thorne e John Tiffany.

A Edição Especial de Ensaio da peça será publicada em outubro. Uma edição definitiva será editada em seguida, de acordo com um comunicado divulgado pela editora nesta quinta-feira, 24.

O e-book em português será publicado pelo Pottermore, responsável pela edição digital de Harry Potter em todo o mundo, simultaneamente à edição impressa em português da Rocco.

Baseada numa história original inédita escrita por J. K. Rowling, Jack Thorne e John Tiffany, Harry Potter and the Cursed Child, uma peça de Jack Thorne, é a primeira história oficial de Harry Potter a chegar aos palcos. Ela terá sua pré-estreia mundial em Londres no dia 30 de julho de 2016.

A sinopse do livro informa que enquanto Harry lida com um passado "que se recusa a ficar para trás", seu filho mais novo, Alvo, deve lutar com o peso de um legado de família que ele nunca quis. "À medida que passado e presente se fundem de forma ameaçadora, ambos, pai e filho, aprendem uma incômoda verdade: às vezes as trevas vêm de lugares inesperados."