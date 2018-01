HarperCollins vira sócia majoritária da Thomas Nelson Brasil

RIO - A Ediouro Publicações fechou acordo com a editora HarperCollins Christian Publishing (do grupo HarperCollins, um dos BigSix e líder do segmento cristão do mercado editorial) transferindo o controle acionário da Thomas Nelson Brasil. A partir de agora, a empresa inglesa é sócia majoritária na joint venture que controla uma das maiores editoras de livros evangélicos do Brasil.

A Thomas Nelson Brasil foi formada em 2006 com uma parceria entre a Thomas Nelson Publishers e o grupo Ediouro.

De acordo com um comunicado emitido pelo grupo brasileiro, a alta taxa de crescimento da população evangélica brasileira foi fator importante na negociação. Atualmente, autores cristãos brasileiros representam aproximadamente 50% dos negócios da Thomas Nelson Brasil.

“A TNB nos garante uma presença internacional que coopera no cumprimento da missão de nossa empresa, a de inspirar o mundo com conteúdos que honrem a Deus”, afirma Mark Schoenwald, presidente e diretor executivo da HCCP, no comunicado. A editora publica autores como o casal Renato e Cristiane Cardoso, Aline Barros, Fernandinho e Ludmila Ferber.

As operações regulares da TNB não devem sofrer alterações.