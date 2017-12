'Grey', novo título da série 'Cinquenta Tons de Cinza', já tem data de lançamento no Brasil

Grey - Cinquenta Tons de Cinza Pelos Olhos de Christian Grey, o novo volume da série best-seller da escritora britânica E L James, já tem data para sair no Brasil. A Intrínseca promete para 18 de setembro o lançamento da obra.

Os três primeiros volumes, que contavam a história pelo ponto de vista de Anastasia Steele, venderam, no mundo todo, 130 milhões de exemplares.

No Brasil, onde os livros ficaram no topo das listas de mais vendidos por muitas semanas, foram comercializados 6 milhões de exemplares - mesmo número de espectadores do filme baseado no primeiro título da série de pornô soft, como ficou conhecida, e que estreou nos cinemas brasileiros em fevereiro.

A editora prepara uma primeira tiragem de 400 mil exemplares.