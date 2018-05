Grande tenista Jimmy Connors vai escrever autobiografia

O lançamento da autobiografia do homem visto como um dos maiores tenistas de todos os tempos vai coincidir com seu 60o aniversário e com o trigésimo aniversário da conquista de seu último título em Wimbledon, disse a editora.

"Muito já foi escrito sobre mim, minha família, meu comportamento nas quadras e minha vida fora das quadras", disse Connors em comunicado. "Este livro vai mudar tudo isso. As pessoas podem pensar que conhecem Jimmy Connors. Não conhecem, mas vão me conhecer depois de lerem meu livro."

Connors, que tem 58 anos, foi um tenista canhoto ousado que cometia malabarismos arriscados na quadra. Ele marcou um recorde de 109 títulos, incluindo oito Grand Slams, e foi número 1 do ranking da ATP (Associação de Profissionais do Tênis) durante 160 semanas consecutivas entre 1974 e 1977, em uma carreira no tênis que durou mais de duas décadas.

Ele prometeu também que, no livro, vai tratar de seu relacionamento íntimo, mas complicado, com sua falecida mãe, Gloria, professora profissional de tênis que ajudou seu filho nos primeiros anos da carreira.

(Reportagem de Christine Kearney)