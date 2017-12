Gay Talese diz que nenhuma escritora o influenciou e causa polêmica em Boston

BOSTON - O escritor Gay Talese foi criticado pelos comentários que fez sobre mulheres escritores durante uma conferência na Universidade de Boston.

O jornalista e escritor teve dificuldade de responder, no sábado, a pergunta sobre qual escritora o havia inspirado. Ele citou Nora Ephron e Mary McCarthy antes de deixar escapar "nenhuma".

Talese disse que as escritoras de sua geração não gostavam de conversar com estranhos e isso fez com que elas não se dedicassem a temas difíceis.

Muitas pessoas que estava na plateia da conferência O Poder da Escrita Narrativa ficaram atônitas. Uma delas critou: "Joan Didion!" Outros recorreram às redes sociais para criticá-lo.

Procurado pela AP, Talese disse, no domingo, que entendeu errado a pergunta. Ele achou que queriam saber qual tinha sido a repórter que o havia influenciado em sua juventude.