Garibaldi Otávio lança suas poesias sobre Recife em SP

O jornalista e poeta pernambucano Garibaldi Otávio, que é também letrista em parceria com Carlinhos Vergueiro, entre outros, lança hoje seu livro de estreia 'O Girassol' (Cepe Editora), na Livraria da Vila.

Segundo Otávio, a ideia do livro surgiu há mais de 40 anos e seus amigos foram importantes na idealização do mesmo. "(Eles) deram vida e ressuscitaram em mim novamente a força da criação poética", afirma.

Na última parte do livro, há treze poemas que apresentam parcerias do autor em composições musicais de Carlinhos Vergueiro, Arthur Gerbara, Ronen Altman, Zebba dal Farra e Jonas Ferreira Lima. A obra foi lançada primeiro no Recife em outubro de 2009.

Lançamento: 'O Girassol', de Garibaldi Otávio. Livraria da Vila, Rua Fradique Coutinho, 915, Vila Madalena, São Paulo. Hoje (25/03).