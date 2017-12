'Gaboteca': legado de Gabriel García Márquez fica disponível on-line

Todas as edições das obras de Gabriel García Márquez, assim como livros sobre o Nobel de Literatura colombiano, estão disponíveis no portal digital La Gaboteca, nome escolhido em referência ao apelido do escritor e jornalista, Gabo.

Este imenso catálogo virtual foi apresentado na quinta-feira, 14, em Bogotá, por ocasião do segundo aniversário da morte do autor de Cem Anos de Solidão, em 17 de abril de 2014.

O portal se divide em quatro grandes categorias: as obras de Gabo, suas traduções, os livros publicados sobre ele e uma seção sobre a vida e as viagens do criador da mítica localidade de Macondo.

La Gaboteca está disponível no site da Biblioteca Nacional (BN) e pode ser acessada pelo link www.bibliotecanacional.gov.co/lagaboteca.

Segundo a instituição, este é "o primeiro esforço (...) na rede para ordenar e apresentar o imenso corpus bibliográfico de Gabriel García Márquez ao leitor neófito e ao especialista".

"Tudo o que for produzido sobre Gabo terá lugar na 'Gaboteca'", afirmou a diretora da BN, Consuelo Gaitán, acrescentando que a instituição recebeu várias doações após a morte do escritor, incluindo "a medalha e o diploma" de seu Prêmio Nobel, oferecidos por sua viúva Mercedes Barcha.

Os objetos ficarão expostos na sede da BN. Na Gaboteca, as obras estão divididas em dez categorias - romance, conto, jornalismo, cinema, memórias, poesia, teatro, prólogos, discursos, ensaios, entrevistas e diálogos -, uma prova da riqueza criativa e da diversidade de Gabo.

De acordo com Gaitán, o internauta encontrará "mais de 1.500 materiais" na página, entre eles "600 livros traduzidos para 36 idiomas".

Segundo o curador do projeto, Nicolás Pernett, que trabalhou mais de um ano e meio para ordenar o material, La Gaboteca é "também um lugar para sonhar e viajar com todo o legado de García Márquez (...) de conhecer muito mais do que sua obra".

Entre as obras de Gabo, ganhador do Nobel de 1982, estão todos aqueles livros que podem ser encontrados nas estantes da Biblioteca Nacional, assim como gravações de conferências sobre o próprio durante a Feira do Livro de Bogotá de 2015, ou retratos tirados pelo fotógrafo colombiano Nereo López, falecido no ano passado em Nova York.