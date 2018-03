Funeral de Manoel de Oliveira reúne autoridades e artistas

Com a presença das principais autoridades de Portugal e artistas como John Malkovich, foi realizado nesta sexta-feira na igreja Cristo Rei, no Porto, o funeral do cineasta Manoel de Oliveira, que morreu ontem aos 106 anos. O presidente português, Aníbal Cavaco Silva, e o primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, participaram da cerimônia.

O ator americano John Malkovich, que trabalhou com Oliveira em três filmes, também estava presente no funeral, que antecede um cortejo fúnebre que levará o corpo do diretor português para o cemitério de Agramonte. Dezenas de admiradores se reuniram ao redor da igreja. O governo decretou dois dias de luto e a prefeitura do Porto, três.

Manoel Candido Pinto de Oliveira, que morreu em sua cidade natal, era considerado o cineasta mais reconhecido internacionalmente de Portugal. O diretor era a maior figura cultural do país após a morte do escritor José Saramago, em junho de 2010.

Durante quase um século de produção, no qual foi testemunha da transição do cinema mudo para o falado, o diretor produziu quase 60 filmes e recebeu vários prêmios internacionais. Sua obra é muito elogiada na Europa e Brasil. Francisca, O convento, Viagem ao princípio do mundo, A divina comédia e Um filme falado (2003) são algumas de suas obras mais emblemáticas, a maioria feita quando ele tinha mais de 80 anos.