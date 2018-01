'Fortaleza Impossível' é carta de amor à década de 80

Anos 80. O mundo pop está em ebulição com a chegada dos videogames, a volta de John Lennon e as roupas coloridas. Sem falar das ombreiras. Nesse cenário, está um trio de amigos esquisitos que querem roubar uma edição da revista Playboy com Vanna White, estrela da TV e sensação entre adolescentes. Essa é a premissa de Fortaleza Impossível, livro de estreia do americano Jason Rekulak, que faz uma divertida homenagem à década de 1980.

“Cresci nessa época e sentia uma liberdade maravilhosa que, com certeza, meus filhos não sentem hoje”, afirma Rekulak, quando questionado pelo Estado sobre a inspiração para sua obra. “Tinha verões feitos só para mim, sem nenhuma supervisão. Podia andar de bicicleta em todos os lugares e não tinha problemas depois. Eu, definitivamente, queria passar esse sentimento para outras pessoas com o meu livro.”

Rekulak admite que seu livro faz parte da onda saudosista, que cresceu após o lançamento de Stranger Things, série original da Netflix que deve ganhar uma segunda temporada neste ano. “Terminei meu romance seis meses antes de Stranger Things ir ao ar, mas amei a forma como ela capturou a magia da infância. Definitivamente, estava tentando capturar um sentimento semelhante.”

Fortaleza Impossível, porém, vai além das histórias de garotos de bicicleta ou das fotos de Vanna White. Espécie de primo espiritual do best-seller Jogador N.º 1, o livro de Rekulak cria, no meio da trajetória do trio, um romance entre um dos garotos e a filha do homem responsável pela loja que vende as revistas. E não espere mais uma história água com açúcar, à la John Green. O que a move é a programação de jogos eletrônicos.

Com isso, muda completamente o objetivo de Billy, um dos garotos do trio. Ele não quer mais ver as fotos de Vanna White na Playboy. Quer criar um jogo eletrônico, em um sistema arcaico de 8 bits e para computadores, que seja um grande sucesso. Ao mesmo tempo, ele se apaixona - ainda que seus amigos estejam mais preocupados com a reputação na escola e rejeitem Mary, a garota de Billy.

Rekulak também lembra como começou a programar computadores. “Foi aos 14 anos, uma época que eu estava com medo de falar ao meu pai que queria ser escritor. Por isso, canalizei minha energia criativa para o design de jogos eletrônicos. Comecei a contar as minhas histórias em computadores.”

No fim, valeu a pena Rekulak canalizar suas energias para a literatura: Fortaleza Impossível se destaca na onda de nostalgia que atinge a cultura pop. Misturando Conta Comigo, Stranger Things e, guardadas as proporções, Apanhador no Campo de Centeio, o livro seduz pela leveza da trama. Na última página, todos sentem saudade, tanto quem viveu como quem apenas imagina a década. É, no final, um livro de celebração à memória.

FORTALEZA IMPOSSÍVEL

Autor: Jason Rekulak

Trad.: Roberto Gray

Ed.: Arqueiro (272 págs.,R$ 39,90)