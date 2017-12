Flip inicia venda de ingressos nesta segunda-feira, 30

As vendas dos ingressos para a Tenda dos Autores da próxima edição da Festa Literária Internacional de Paraty começam nesta segunda-feira, 30, às 10h da manhã. As entradas podem ser adquiridas pela internet (no site da empresa Tickets For Fun), pelo telefone 4003-5588, nas bilheterias do Citibank Hall em São Paulo e no Rio, ou em postos de venda credenciados (disponíveis também no site da empresa). A Flip ocorre entre os dias 30 de julho e 3 de agosto.

Como os ingressos costumam esgotar em alguns minutos, a dica é fazer um cadastro prévio no site (para isso, é necessário informar um número de telefone, RG, CPF e endereço). Os tickets para a programação principal, na Tenda dos Autores, custam R$46, e têm direito à meia-entrada estudantes, idosos com mais de 60 anos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos pertencentes à família de baixa renda.

O homenageado da 12ª edição da Festa é Millôr Fernandes - pela primeira vez, um autor contemporâneo é escolhido. Entre outros, estarão presentes Jhumpa Lahiri, Silviano Santiago, Eleanor Catton, Jorge Edwards, Daniel Alarcón, Juan Villoro, Bernardo Kucinski, Sérgio Augusto. Confira abaixo a programação completa:

Quarta-feira, 30 de julho

19h | Sessão de Abertura

Conferência

Agnaldo Farias

Millormaníacos

Hubert e Reinaldo

entrevistam Jaguar

21h30 | Show de Abertura

Gal Costa

Quinta-feira, 31 de julho

9h30 | Mesa Zé Kleber

Mesa ainda não foi divulgada

12h | Mesa 1

Poesia & Prosa

Charles Peixoto

Eliane Brum

Gregorio Duvivier

15h | Mesa 2

Os possessos

Elif Batuman

Vladímir Sorókin

17h15 | Mesa 3

Fabulação e mistério

Eleanor Catton

Joël Dicker

19h30 | Mesa 4

Paraty, Veneza no Atlântico Sul

Francesco Dal Co

Paulo Mendes da Rocha

21h30 | Mesa Bônus

Porque era ele, porque era eu

Mathieu Lindon

Silviano Santiago

Sexta-feira, 1º de agosto

10h | Mesa 5

O guru do Méier

Cássio Loredano

Claudius

Sérgio Augusto

12h | Mesa 6

À mesa com Michael Pollan

15h | Mesa 7

Marcados

Claudia Andujar

Davi Kopenawa

17h15 | Mesa 8

Livre como um táxi

Antonio Prata

Mohsin Hamid

19h30 | Mesa 9

Encontro com Andrew Solomon

21h30 | Mesa 10

2x Brasil

Cacá Diegues

Edu Lobo

Sábado, 2 de agosto

10h | Mesa 11

Liberdade, liberdade

Charles Ferguson

Glenn Greenwald

12h | Mesa 12

Memórias do cárcere:

50 anos do golpe

Bernardo Kucinski

Marcelo Rubens Paiva

Persio Arida

15h | Mesa 13

A verdadeira história do paraíso

Etgar Keret

Juan Villoro

17h15 | Mesa 14

Tristes trópicos

Beto Ricardo

Eduardo Viveiros de Castro

19h30 | Mesa 15

Encontro com Jhumpa Lahiri

21h30 | Mesa 16

Narradores do poder

David Carr

Graciela Mochkofsky

Domingo, 3 de agosto

10h | Mesa 17

Ouvir estrelas

Marcelo Gleiser

Paulo Varella

12h | Mesa 18

Romance em dois atos

Daniel Alarcón

Fernanda Torres

14h | Mesa 19

Os sentidos da paixão

Almeida Faria

Jorge Edwards

16h | Mesa 20

Livro de cabeceira

Andrew Solomon

Eduardo Viveiros de Castro

Etgar Keret

Fernanda Torres

Graciela Mochkofsky

Joel Dicker

Juan Villoro

Marcelo Rubens Paiva