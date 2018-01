Flip inicia venda de ingressos na segunda, dia 1.º, e anuncia participação de Plantu

A Festa Literária Internacional de Paraty abre, na segunda-feira, dia 1.º, às 11 horas, a venda dos ingressos com uma novidade: a participação de Jean Plantureux, cartunista do jornal francês Le Monde desde 1972. Ele vai dividir a mesa com Riad Sattouf (ex-Charlie Hebdo) e Rafa Campos, no sábado, 4/7, às 15 horas.

A Flip será realizada entre os dias 1.º e 5 de julho. Entre os autores convidados desta edição estão Roberto Saviano, Richard Flanagan e David Hare.

Os ingressos custam R$ 50 e estarão à venda pelo site da Tickets for Fun, em pontos de venda e pelo telefone 4003-5588.

A organização recomenda que se faça um cadastro prévio para agilizar a compra. Cada pessoa poderá adquirir até dois ingressos por mesa.