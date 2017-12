Flip anuncia mesa sobre história do Brasil

Lilia M. Schwarcz e Heloisa M. Starling, autoras de Brasil: Uma Biografia, publicado no início de maio pela Companhia das Letras, participam de mesa-bônus na Flip, que será realizada entre os dias 1.º e 5 de julho, em Paraty.

Brasil: Uma Aula é o nome da mesa que reunirá as duas historiadoras na sexta-feira, dia 3, às 13h30. Elas falam sobre o livro que escreveram e que cobre desde antes da chegada dos portugueses até o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso.

Elas voltam a tratar do tema no sábado, às 14h30, na Casa de Cultura de Paraty. O debate O Brasil na Sala de Aula, voltado a professores e demais interessados, tem entrada gratuita, com senhas distribuídas previamente no local.

Os ingressos para a primeira mesa, a ser realizada na tenda dos autores, custam R$ 50 e estarão à venda a partir de quinta-feira, dia 11, pelo site Tickets for Fun (www.ticketsforfun.com.br) ou em seus pontos de venda credenciados; pelo telefone 11-4003-5588 e nas bilheterias do Citibank Hall de São Paulo e do Rio de Janeiro. Depois do dia 30, só será possível comprá-los na bilheteria do evento.

Entre os autores convidados desta edição da Flip, que presta homenagem a Mário de Andrade, estão Roberto Saviano, Richard Flanagan, Beatriz Sarlo, David Hare, Sophie Hannah, Colm Tóibín, Ana Luisa Escorel, Boris Fausto e Reinaldo Moraes. Ainda há ingressos para 9 encontros.