Flip 2016 terá transmissão ao vivo; veja a programação

Com orçamento menor, começa nesta quarta-feira, 29, a 14.ª Festa Literária Internacional de Paraty. Até domingo, 3, passam pela cidade nomes como a bielorussa Svetlana Aleksiévitch, mais recente ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura; o nurueguês Karl Ove Knausgård, que com sua série de romances autobiográficos Minha Luta arrebatou fãs e causou muita polêmica mundo afora; o escocês Irvine Welsh, autor de Trainspotting - romance que deu origem ao filme que ganha sequência este ano; e muitos outros autores brasileiros e estrangeiros.

A homenageada desta edição será a poeta Ana Cristina Cesar (1952-1983), marco da geração de 1970 que está tendo sua obra revisitada na programação do evento e na série de livros que estão sendo publicados sobre ela ou reunindo seus poemas.

Leia também: Ana Cristina Cesar em 9 livros

Veja imagens de 'Inconfissões - Fotobiografia de Ana Cristina Cesar

Pela primeira vez na história da Flip, ainda há vagas para quase uma dezena de mesas. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do evento. Quem não for ao festival e ainda assim quiser acompanhar os debates na Tenda dos Autores, o palco principal do evento, basta acessar o site da Flip, que terá transmissão online ao vivo.

Confira a programação principal

Quarta-Feira, 29 de junho

Sessão de abertura

'Em Tecnicolor', 19h

Armando Freitas Filho e Walter Carvalho

Sessão de Cinema, 19h45

“Manter a linha da cordilheira sem o desmaio da planície”

Quinta-Feira, 30 de junho

Mesa 1 - A teus pés, 10h

Annita Costa Malufe

Laura Liuzzi Marília Garcia

Mesa 2 - Cidades refletidas, 12h

Francesco Careri Lúcia Leitão

Mesa 3 - Os olhos da rua, 15h

Caco Barcellos Misha Glenny

Mesa 4 - Histórias naturais, 17h15

Álvaro Enrigue Marcílio França Castro

Mesa 5 - Matéria cinzenta, 19h30

Henry Marsh Suzana Herculano-Houzel

Mesa 6 - Na pior em Nova York e Edimburgo, 21h30

Bill Clegg Irvine Welsh

Sexta-feira, 1 de julho

Mesa 7 - Breviário do Brasil, 10h

Benjamin Moser Kenneth Maxwell

Mesa 8 - A história da minha morte, 12h

J.P. Cuenca Valeria Luiselli

Mesa 9 - O show do eu, 15h

Christian Dunker Paula Sibilia

Mesa 10 - Encontro com

Karl Ove Knausgård, 17h15

Mesa 11 - Mixórdia de temáticas, 19h30

Ricardo Araújo Pereira Tati Bernardi

Mesa 12 - Sexografias, 21h30

Gabriela Wiener Juliana Frank

Sábado, 2 de julho

Mesa 13 - Encontro com Leonardo Froés, 10h

Mesa 14 - De Clarice a Ana C, 12h

Benjamin Moser Heloisa Buarque de Hollanda

Mesa 15 - Encontro da arte com a ciência, 15h

Arthur Japin Guto Lacaz

Mesa 16 - Encontro com

Svetlana Aleksiévitch, 17h15

Mesa 17 - O falcão e a fênix, 19h30

Helen Macdonald

Maria Esther Maciel

Mesa 18 - O palco é a página, 21h30

Kate Tempest Ramon Nunes Mello

Domingo, 3 de julho

Mesa 19 - Síria mon amour, 10h

Abud Said Patrícia Campos Mello

Mesa 20 - Encerramento: Luvas de pelica, 14h

Sérgio Alcides Vilma Arêas

Mesa 21 - Livro de cabeceira, 14h15

Arthur Japin, Helen Macdonald, Heloisa Buarque de Hollanda, J. P. Cuenca, Karl Ove Knausgård, Kate Tempest, Laura Liuzzi, Marcílio França Castro, Misha Glenny e Ricardo Araújo Pereira