Flashmob de leitores movimenta vão livre do Masp neste sábado,26

Em comemoração ao Dia Europeu das Línguas, o Goethe-Institut vai reunir, neste sábado, 26, leitores em manifestações espontâneas que celebram a leitura e o encontro das línguas.

A ação será realizada em cidades como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Montevidéu, Caracas, Santiago, Buenos Aires, Lima, Córdoba, La Paz e Bogotá.

São Paulo completa a lista com um flashmob no Vão Livre do Masp, a partir das 14h. Nele, cada leitor deve levar um livro que tenha feito diferença na sua vida e ler em voz alta um trecho para outra pessoa. O idioma do livro pode ser escolhido livremente.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao longo do Flashmob, os participantes podem se presentear, doando as obras ou trocando exemplares. O objetivo da ação é disseminar a ideia de que a leitura muda o mundo e as línguas unem as pessoas.

Além dos 13 Goethe-Institutos na América do Sul, a ação no Dia Europeu das Línguas tem cooperação da European Union National Institutes for Culture (Eunic), rede global de institutos nacionais culturais da União Europeia. Em cada cidade são mobilizados parceiros locais para a manifestação.

No Facebook, a página Tem Mais Gente Lendo, que registra cenas de leitores pela cidade, pede aos participantes que compartilhem imagens e vídeos da ação e coloquem as hashtags #lermoveomundo #LesenbewegtdieWelt #LeerMueveelMundo.