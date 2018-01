Filme sobre Cora Coralina estreia em dezembro; veja o trailer

Cora Coralina - Todas as Vidas ganha, finalmente, data de estreia. O documentário poético, que mistura realidade e ficção para contar a vida de uma das mais queridas poetas brasileiras, chega aos cinemas em 14 de dezembro. A direção é de Renato Barbieri e a distribuição, da Tucuman Filmes.

O filme de 75 minutos teve sua estreia no Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) em agosto de 2015, nos 30 anos de morte de Cora, e foi exibido depois em outras mostras.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele resgata os principais períodos da vida de Anna Lins dos Guimarães Peixoto Brêtas (1889-1985), que ficou conhecida como Cora Coralina. Quatro atrizes se revezam no papel da poeta doceira: Walderez de Barros, que interpreta Cora no final de sua vida; Camila Salles, que faz o papel de sua trisavó aos 5 anos; Maju de Souza, Cora aos 14; e Camila Márdila (premiada em Sundance), aos 21. Teresa Seiblitz também está no elenco.

+ Cora Coralina ganha filme sobre sua vida

+ 13 escritores falam sobre Cora Coralina

+ Cora Coralina: 8 livros para entrar no universo da poeta

Livremente inspirado no livro Cora Coralina - Raízes de Aninha, publicado pela Ideias & Letras em 2009, o filme mostra, ainda, imagens da poeta e atrizes diversas lendo seus poemas.

Veja o trailer