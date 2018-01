Ferreira Gullar troca José Olympio pela Companhia das Letras

Depois de décadas publicando seus livros pela José Olympio, do Grupo Record, Ferreira Gullar fecha contrato com a Companhia das Letras. A editora pretende iniciar a reedição da obra do poeta já no segundo semestre, com Poema Sujo, que completa 40 anos em 2016.

A saída de Maria Amélia Mello da José Olympio, editora e amiga de Gullar, pode ter motivado a decisão do poeta. Na Autêntica desde fevereiro de 2015, ela chegou a editar, dele, Autobiografia Poética e a reeditar O Formigueiro.

Agora, a Companhia das Letras pretende relançar todos os títulos com novos textos críticos. Não há informações sobre inéditos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Prêmio Camões de 2010 e imortal da Academia Brasileira de Letras desde dezembro de 2014, Ferreira Gullar, de 85 anos, é um dos principais nomes da poesia brasileira contemporânea. É autor, ainda, de Em Alguma Parte Alguma, Na Vertigem do Dia, Dentro da Noite Veloz, entre outros títulos.