Feira do Livro de Leipzig registra recorde de expositores

A Feira do Livro de Leipzig, na Alemanha, começou nesta quarta-feira, 12, com 2.267 expositores de cerca de 40 países, um recorde para o evento, segundo os organizadores. Na inauguração, o jornalista holandês Geert Mak foi premiado por sua contribuição para o fortalecimento dos valores da mostra. Ainda durante a abertura, o presidente da Associação dos Editores da Alemanha, Gottfried Honnefelde, mostrou-se satisfeito com o resultados do setor, dizendo que em 2007 o faturamento mundial do livro cresceu 3,9%. "É uma cifra incrível para os editores, e não se deve somente a Harry Potter, Harpe Kerkeling (autor best-seller local) e ao papa Bento XVI", afirmou Honnefelde. Os gêneros que impulsionaram o crescimento foram ficção científica, os romances de ficção e as novelas policiais. A Feira de Leipzig é a mais importante da Alemanha depois da Feira de Frankfurt. Neste ano, a Croácia é o convidado especial da exposição.