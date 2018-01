Favorita, britânica Hilary Mantel conquista o Booker Prize

O relato de 650 páginas da vida de Thomas Cromwell recebeu o apoio dos apostadores, embora os organizadores tenham dito que a última vez em que a escolha do júri coincidiu com a destes últimos foi em 2002 com o livro "A vida de Pi", de Yann Martel.

Mantel, 57, receberá um cheque de 50 mil libras e pode esperar um aumento significativo nas vendas de "Wolf Hall" e de seus outros livros após a onda de publicidade dos próximos dias.

Também concorrendo ao prêmio, o sul-africano e Prêmio Nobel J.M. Coetzee esperava se tornar o primeiro autor a ser agraciado com o Booker pela terceira vez.

Outro ex-ganhador na lista deste ano foi A.S. Byatt, cujo romance "Possessão" triunfou em 1990.

(Reportagem de Mike Collett-White)