Fausto Fawcett lança novas edições com show em SP

O compositor e escritor Fausto Fawcett lança nesta quinta-feira, 27, em São Paulo, novas edições de seus livros Santa Clara Poltergeist (1990) e Básico Instinto (1992), além de um pocket book ilustrado com o conto Katia Flavia, que abre o segundo livro. Os livros serão relançados pelo selo curitibano Encrenca - Literatura de Invenção, que ainda promete o terceiro livro de Fawcett para 2015, com o título provisório de Cachorrada Doentia - Fundamentalismo à Brasileira.

O evento ocorre nesta quinta, 27, a partir das 19h, no Bar Teatro Cemitério dos Automóveis (Rua Frei Caneca, 384, São Paulo), em que Fawcett vai também apresentar suas músicas com a Banda Saco de Ratos, do também escritor Mario Bortolotto.

O projeto dos livros foi revisto pelo autor em parceria com selo curitibano de Otavio Linhares, e ganhou novas capas e ilustrações, com desenhos de Theo Szczepanski e projeto gráfico de Frede Marés Tizzot. A HQ de Katia Flavia - conto que deve ser transformado em filme pela Jurubeba Produções e pela Saraguina Filmes, produtoras do Rio - foi ilustrada pelo artista Iuri Casaes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como o Estado adiantou em março, o novo livro, Cachorrada Doentia - Fundamentalismo à Brasileira, é feito de "seis contos e um ensaio sobre a proliferação de todos os tipos de fundamentalismo".

Lançamento e Show FAUSTO FAWCETT

Teatro Bar Cemitério de Automóveis e Buenas Bookstore. Rua Frei Caneca, 384, Consolação, São Paulo. Quinta, 27/11. 19 h.