Fãs de Joyce homenageiam Ulisses pelo Twitter

LONDRES (EFE) - Os fãs de James Joyce querem transformar o dia 16 de junho em um dia de homenagens ao autor, especialmente pela sua obra "Ulisses", publicando trechos do monólogo em uma corrente de mensagens na rede social Twitter.

É nesse único dia no ano de 1904 que se desenrola a ação do livro, um marco revolucionário nas técnicas literárias.

Como informa nesta segunda-feira o jornal "The Times", 96 fãs do autor irlandês, que nunca renunciou ao passaporte britânico, estão traduzindo 96 fragmentos de seu romance em tuítes de 140 caracteres que serão colocados a cada 15 minutos a partir das 8h no horário local de Dublin.

Este é o momento exato em que o jovem escritor Stephen Dedalus estava observando Buck Mulligan barbear-se enquanto Leopold Bloom (o outro alter ego do autor) mantém um breve discurso com seu gato.

O autor da ideia de adaptar Joyce a era do Twitter é o americano Stephen Cole, 56, um admirador de Joyce que trabalha no escritório de imprensa da Nasa.

"Tuitear 'Ulisses' é destilar a realidade de prosa poética de Joyce no espaço mínimo de texto possível, fazendo justiça ao livro e ao nosso amor pelo idioma e à trama", escreveu Cole no e-mail enviado ao periódico. EFE