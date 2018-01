Fãs de Harry Potter festejam o Dia das Bruxas no lançamento do novo livro

"Feliz dia das Bruxas!"

Um grupo de 50 pessoas, muitas delas vestidas com longas capas, chapéus e portando varinhas e vassouras, se reuniu na Livraria Fnac, na Avenida Paulista, para a pré-venda do livro Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, lançado em português pela editora Rocco.

As caixas com os livros só foram abertas à meia-noite, pela exigência da editora, e também para festejar a chegada do Dia das Bruxas, comemorado tradicionalmente pelos ingleses em 31 de outubro.

Antes disso, diversas livrarias promoveram debates, palestras e jogos com fãs do bruxinho enquanto aguardavam, enfim, a abertura das caixas.

Na Fnac, as portas já estavam fechadas às 22h. Do lado de dentro, os amantes de Harry participaram de sorteios de viagens, cursos e livros promovidos por fã-clubes. Havia também uma partida de Scape, um jogo no qual um grupo de pessoas fica presa em uma sala e para sair é preciso encontrar pistas e segredos. Decorado especialmente com motivos do mundo bruxo, a sala escondia números e objetos atrás de quadros, livros antigos e uma gaiola com uma coruja.

Na animada fila para retirada do exemplar estava o psicólogo Jhonatas Silva, vestido em uma tradicional capa preta, como os estudantes de Hogwarts, a escola de bruxaria em que Harry Potter estudou, e que, agora, chegou a vez de seus filhos. "Eu li o livro no original mesmo", adianta. "E fiquei encantado com o retorno ao universo criado por J.K. Rowling."

Ele explica que o fato da autora ter escrito em forma de roteiro para teatro lhe trouxe uma diferente perspectiva. "O mundo bruxo ainda está cheio de mistérios para se revelar, algo que eu acompanho desde os 17 anos."

A livraria não soube estimar o número de exemplares adquiridos na pré-venda. A partir dessa segunda, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada já estará à venda nas estantes.

No Shopping Pátio Paulista, a editora montou um estande com a famosa Plataforma 9¾, o portal para o mundo dos bruxos.