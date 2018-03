Fábio Moon e Gabriel Bá são premiados pelo Eisner, o 'Oscar dos quadrinhos'

Os irmãos Fábio Moon e Gabriel Bá foram anunciados como vencedores do Prêmio Eisner, o Oscar dos quadrinhos, pela adaptação que fizeram da obra Dois Irmãos, de Milton Hatoum, escritor e colunista do Caderno 2. A premiação da dupla ocorreu no sábado, 23, durante a Comic-Con 2016, em San Diego.

Inspitado na trama do livro Dois Irmãos, que conta a história de dois irmãos gêmeos - Yaqub e Omar - e suas relações com a mãe, o pai e a irmã, obra de Moon e Bá foi lançada em 2015.

Os quadrinistas brasileiros ganharam na categoria Melhor Adaptação de Outro Meio. Aliás, essa é a segunda vez que os irmãos gêmeos são premiados pelo Eisner. A outra foi em 2011 por Daytripper, que ganhou por melhor minissérie