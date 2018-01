Exposição multimídia sobre Câmara Cascudo conta a vida e a obra do pesquisador

Uma exposição multimídia inédita no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, vai apresentar a obra do escritor, etnógrafo, pesquisador e folclorista Câmara Cascudo (1898-1986). A mostra já está aberta ao público e fica no espaço até o dia 14 de fevereiro de 2016.

Batizada de O Tempo e Eu e Vc, a exposição conta com sons, imagens, tecnologia e interatividade e pretende apresentar as novas gerações "ao homem que traduziu a memória coletiva do povo brasileiro", de acordo com um comunicado divulgado nesta quinta-feira, 22.

O Museu funciona de terça a domingo, das 10h às 18h. Os ingressos custam R$ 6 (com direito a meia-entrada) - aos sábados, a entrada é gratuita para todos os visitantes.

Luis da Câmara Cascudo é autor de mais de 150 livros, entre eles Dicionário do Folclore Brasileiro e História da Alimentação no Brasil.

A vida do pesquisador será contada quadro a quadro em uma estrutura gigante com 10m de largura e 4m de altura, onde estão expostos objetos que representam a linha do tempo de Câmara Cascudo, relacionados a etnografia indígena, etnografia africana, cultura popular brasileira, cultura popular estrangeira, alfaias, arte sacra e ainda objetos pessoais.

“Tiramos como referência a própria biblioteca de Cascudo, que a chamava de sua “Babilônia”. A proposta foi construir essa estante com objetos e livros, que somados, identificam o autor e sua vida: o Cascudo Boêmio, o Cascudo Devoto, e o Cascudo Homem Dicionário”, detalhou o curador Gustavo Wanderley, diretor da Casa da Ribeira São Paulo, no mesmo comunicado.

Dança, fantoches e bonecos representando o folclore, e materiais relacionados a religiões e superstições também estão na exposição.

A mostra é uma realização da Casa da Ribeira São Paulo e Ludovicus - Instituto Câmara Cascudo. Apresentam a mostra, o Ministério da Cultura, o Governo do Estado de São Paulo e o Grupo Marquise.

O Tempo e Eu e Vc – Câmara Cascudo no Museu da Língua Portuguesa

Museu da Língua Portuguesa - Estação da Luz. Praça da Luz, S/N - Centro, São Paulo - SP. De 20 de outubro de 2015 a 14 de fevereiro de 2016. Entrada: