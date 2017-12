Exemplar do 'First Folio', de Shakespeare, é encontrado na Escócia

A Universidade de Oxford anunciou nesta quinta-feira, 7, a descoberta em uma ilha escocesa de um exemplar do chamado First Folio, de William Shakespeare, o primeiro livro que reuniu as 36 obras do escritor.

A obra, publicada em 1623, foi considerada autêntica por Emma Smith, professora de estudos shakespearianos da Universidade de Oxford, o que faz deste exemplar um dos livros mais valiosos do mundo.

A descoberta, que coincide com o aniversário de 400 anos da morte de Shakespeare, em 23 de abril de 1616, eleva a 234 o total de First Folios existentes. O livro foi encontrado na chamada Mansão Mount Stuart, na ilha escocesa de Bute, onde será exposto ao público. A obra, em três volumes, pertenceu a um editor literário do século XVIII, Isaac Reed.

"Quando a equipe de Mount Stuart me disse que tinham um First Folio, tenho que admitir que respondo "Sim, com certeza, eu também", explicou Smith. "Mas quando investiguei a história da origem do livro, as marcas de água e a idiossincrasia do testo, percebi que era genuíno", completou.

Segundo a investigação, o exemplar em pele de cabra é "incomum porque em três volumes e muitas páginas em branco que poderiam ter servido para as ilustrações". O livro é parte da coleção Bute, uma das coleções privadas de arte mais importantes do Reino Unido, preservada na mansão de Mount Stuart. O First Folio foi publicado pela primeira vez em 1623, sete anos depois da morte de Shakespeare, e permitiu a divulgação de obras como Macbeth, Noite de Reis, Júlio César ou A Tempestade.