Exemplar da primeira edição de 'Iracema', de José de Alencar, vai a leilão em SP

Diversos livros raros estão entre os itens que serão leiloados pela Dutra Leilões nos dias 1 e 2 de dezembro, em São Paulo. Entre os títulos, está uma primeira edição do livro Iracema, de José de Alencar, de 1865.

O livro Rervm Per Octennivm in Brasilia, do historiador holandês Gaspar Barleus, edição sobre o período nassoviano no país, entre 1637 e 1644, considerado o mais belo e luxuoso livro da época do Brasil Holandês, e Incunabulo, Quadrasesimale Gritsch Uma, de 1489, obra de Johannes Gritsch, em encadernação inteira de carneiro posterior à edição do livro, com as guardas refeitas, também estão no leilão.

Além dos livros citados, também serão leiloadas diversas obras de arte e antiguidades, como Casal Montado a Cavalo, de Cândido Portinari (estudo do artista para uma das cenas do painel Guerra e Paz), óleos sobre tela de Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Jorge Guinle, Manabu Mabe, esculturas de Francisco Brennand e Frans Krajcberg, entre outros. Também integram as peças que irão a leilão uma coleção de porcelana imperial e de titulares do Império, como peças do serviço de gala de D. Pedro II, peças do serviço de D. João Vi e D. Pedro I, e outras.

Antes de serem leiloadas, todas as peças estarão em exposição.

Também estarão no leilão uma edição de O Valeroso Lvcideno e Triumpho da Liberdade, Primeira Parte, de 1668, composta pelo Padre Mestre Fr. Manoel Calado, que trata sobre o período da dominação holandesa no Brasil, e a edição da primeira constituição do País, Constituição Política do Império do Brasil, de 1824.

O convite e o catálogo completos estão disponíveis no site www.dutraleiloes.com.br

Serviço:

Exposição: 21 a 30 de novembro de 2015 – das 14h às 21h

Leilão: 1 e 2 de dezembro de 2015 – a partir de 20h30

Local: Rua João Lourenço, 79, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP

Telefone: 11 3887.3234 - 11 950407337