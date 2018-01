Exemplar da primeira edição de 'Harry Potter' bate recorde em leilão

Uma primeira edição do livro da escritora britânica J.K. Rowling, Harry Potter e a Pedra Filosofal, foi vendida nesta quarta-feira, 15, em Londres por 118 mil euros, valor recorde para um volume da saga do jovem mago, de acordo com a casa de leição Bonhams.

A obra, a primeira de uma série de sete, com a qual Rowling estreou na literatura, superou as prévias de especialistas, que haviam previsto algo entre 33.480 a 44.650 euros.

O exemplar traz uma dedicatória manuscrita da autora a uma amiga a para a família dela: "Para Meera, Donnie, Nastassia e Kai, com muito amor de Jo, assinatura de Rowling - seu primeiro nome é Joanne. A data é de um mês e um dia depois que o o livro foi lançado, em 26 de junho de 1997.

Segundo a casa de leilões, trata-se de um dos primeiros exemplares que a editora Bloomsbury deu a Rowling.

"Sempre há muito interesse quando primeiras edições dos livros da série Harry Potter são leiloadas, especialmete, claro, quand se trata de exemplares da primeira série", disse, em comunicado, o diretor de livro e manuscritos da Bonhams, Matthew Haley.

"Este exemplar, em particulpar, estava não apenas em condição excelente como tinha o diferencial de ter uma dedicatória muito pessoal da autora", completou.