Ex-marido de Sandra Bullock vai escrever autobiografia

Jesse James, de 41 anos, vai escrever um livro contando detalhes de sua vida, que será lançado ainda este ano e tem o título provisório de "American Outlaw".

Uma representante da Gallery Books se negou a comentar o valor do contrato.

Jesse James foi bastante criticado pela mídia norte-americana quando seu casamento de cinco anos com Sandra Bullock terminou dias depois de a atriz ter recebido um Oscar, em março de 2010, por "Um Sonho Possível." Mais tarde ele admitiu ter traído Bullock, e o divórcio deles foi finalizado em junho.

No mês passado, o tatuado motociclista James anunciou seu noivado com a tatuadora e estrela de reality show Kat Von D., com quem namora desde o ano passado.

"2010 foi na realidade o melhor ano de minha vida, porque me apaixonei por minha melhor amiga. Uma mulher incrível, que ficou do meu lado quando o resto do mundo me deu as costas", disse James à revista People em janeiro.

(Reportagem de Christine Kearney)