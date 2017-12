Eventos celebram aniversário de Clarice Lispector

“E como a uma borboleta”, escreve Clarice Lispector no conto Amor, “Ana prendeu o instante entre os dedos antes que ele nunca mais fosse seu” – nesta quarta-feira, 10, dia que marca o aniversário de nascimento de Clarice, os fãs da escritora terão a chance de lembrá-la em uma série de eventos reunidos sob o título Hora de Clarice, iniciativa do Instituto Moreira Salles à moda do Dia D e do Bloomsday. Às 20h, na sede do IMS no Rio (Rua Marquês de São Vicente, 476), as professoras da USP Yudith Rosenbaum e Nádia Battella Gotlib dividem a mesa com o professor da Uerj Roberto Côrrea dos Santos (curador da coletânea O Tempo, com frases e pensatas de Clarice lançada recentemente pela Rocco) para conversar sobre A Paixão Segundo G.H., livro que completa 50 anos em 2014.

Já no Midrash Centro Cultural, também no Rio (Rua General Venâncio Flores, 184), no mesmo horário, ocorre O Rio de Clarice, evento que, segundo a instituição, “propõe um passeio sensorial pelo itinerário biográfico e literário da autora”.

As sedes do IMS em São Paulo (Rua Piauí, 844) e em Poços de Caldas (MG) recebem programação especial para as crianças. Em São Paulo, às 14h, a oficina Imagens para Ler pretende “incentivar o gosto pela leitura e explorar de forma lúdica a obra de Clarice”.

Outra iniciativa que o IMS mantém desde 2012 é o site claricelispectorims.com.br, organizado por Eucanaã Ferraz, uma boa base de dados biográficos e literários sobre a autora. Ainda no Blog do IMS, foi postado recentemente um vídeo com o filho da escritora, Paulo Gurgel, em que ele comenta aspectos de sua criação e, entre outros assuntos, a mais recente fase “pop” da escritora. Veja o vídeo: