Evaldo Cabral de Mello e Zuenir Ventura vão concorrer a vaga na ABL

O jornalista Zuenir Ventura e o historiador Evaldo Cabral de Mello vão oficializar esta semana suas candidaturas à sucessão de João Ubaldo Ribeiro na Academia Brasileira de Letras. Ubaldo morreu na última sexta-feira, 18. A sessão da saudade, que marca a abertura das candidaturas, seria na quinta-feira, mas foi antecipada para esta quarta-feira, 23, por conta da mesa-redonda que celebrará o centenário do acadêmico Evaristo de Moraes Filho. Após a sessão, qualquer brasileiro nato com ao menos um livro publicado pode se inscrever para o pleito, pelo período de um mês. As eleições deverão ser em outubro ou novembro.

A disputa deverá ser mesmo polarizada entre Zuenir, jornalista de 83 anos e autor de best-sellers como 1968: O Ano que Não Terminou e Cidade Partida, e Cabral, de 78 anos e considerado um dos maiores historiadores brasileiros vivos. O primeiro tem cabos eleitorais como Arnaldo Niskier e Merval Pereira; o segundo, Eduardo Portella e Alberto da Costa e Silva.

Os últimos eleitos tiveram mais facilidade: Antônio Torres, que entrou na vaga deixada por Luiz Paulo Horta (1943-2013), e Fernando Henrique Cardoso, que sucedeu João de Scantimburgo (1915-2013), concorreram apenas com candidatos nanicos, sem relevância nacional. Este deve ser o caso de Ferreira Gullar, cuja vitória é dada como certa na eleição para a cadeira de Ivan Junqueira, que morreu no último dia 3.

“Na última eleição, eu tinha resolvido me candidatar, mas como o Antônio Torres, que é meu amigo, estava disputando, eu retirei, pra abrir espaço para ele. Ubaldo era meu amigo, a morte dele foi um choque, então não quero me antecipar muito. Candidato não deve ficar dando entrevista”, disse Zuenir há pouco.

“Encaro a concorrência naturalmente. Infelizmente, não tive o prazer de conhecer o Ubaldo”, comentou Cabral, irmão do poeta João Cabral de Melo Neto (1920-1999), que foi da ABL. Ele não cogitou se candidatar na sucessão do irmão. “Eu não aceitaria. As vagas na ABL não são de família”.