Estante: Veja oito indicações de leitura

Do romance cult americano O Cão do Sul, de Charles Portis, publicado originalmente em 1979 e que acaba de ser traduzido para o português, ao juvenil Vendedor de Sonhos, do brasileiro João Anzanello Carrascoza. Selecionamos oito livros que chegaram às livrarias recentemente. Confira.

O Cão do Sul

Autor: Charles Portis

Tradução: Renato Marques

Editora: Alfaguara (264 págs., R$ 34,90; R$ 24,90, o e-book)

Do mesmo autor de Bravura Indômita, adaptado para o cinema duas vezes, romance cult publicado originalmente em 1979 acompanha os passos de um jovem cuja esposa fugiu de casa com o ex-marido, seu carro, o cartão do posto de gasolina e o de crédito. Ele decide ir atrás do casal para recuperar pelo menos o Ford Torino e em seu caminho rumo ao México encontra personagens curiosos.

O Mar é Meu Irmão & Outros Escritos

Autor: Jack Kerouac

Tradução: Rodrigo Breunig

Editora: L&PM (512 págs.; R$ 59)

O autor de On the Road escreveu este seu primeiro romance aos 20 e guardou os manuscritos numa gaveta. A obra, inspirada em viagem feita pelo jovem Kerouac a bordo de navio da marinha americana e que entrelaça o destino de dois homens numa travessia até a Groenlândia sai agora pela primeira vez no Brasil. O volume traz ainda textos esparsos, poemas, fotos e desenhos do escritor beat.

A Nova República

Autora: Lionel Shriver

Tradução: Vera Ribeiro

Editora: Intrínseca (384 págs., R$ 39,90; R$ 24,90)

Escrito em 1998, quando a autora - que ficaria famosa por Precisamos Falar Sobre o Kevin - morava em Belfast, livro lançado nos Estados Unidos em 2012 trata da militância violenta e de sua cobertura na imprensa. A história é situada em Barba, região de Portugal inventada pela autora, onde uma organização fictícia assume a responsabilidade por atentados em outros países. A imprensa compra a mentira e uma facção adquire poder político.

Meus Tempos de Ansiedade - Medo, Esperança, Terror e a Busca da Paz

Autor: Scott Stossel

Tradução: Donaldson M. Garschagen e Renata Guerra

Editora: Companhia das Letras (520 págs., R$ 59,90; R$ 39,90 o e-book)

A partir de sua própria experiência, o jornalista americano faz uma grande análise do distúrbio que hoje, 35 anos depois de ter sido classificado, ainda é mal compreendido - embora seja muito comum.

Pinóquio no País dos Paradoxos

Autor: Alessio Palmero Aprosio

Tradução: Isabella Marcatti

Editora: Zahar (152 págs., R$ 34,90; R$ 19,90 o e-book)

Matemático e escritor, o autor lança mão do famoso personagem infantil para, com a ajuda também do grilo falante, explicar alguns dos mais famosos paradoxos que desafiam o homem ano após ano.

Por Lugares Incríveis

Autora: Jennifer Niven

Tradução: Alexandra Esteche

Editora: Companhia das Letras - Selo Seguinte (336 págs., R$ 29,90; R$ 19,90 o e-book)

Enquanto Violet elabora o luto da morte da irmã num acidente em que ela saiu ilesa, o deprimido Theodore, perseguido pelos colegas da escola, pensa em métodos de suicídio. Do encontro entre os dois jovens machucados e de uma tarefa escolar - visitar diferentes lugares no estado onde moram - nasce uma nova história.

Vendedor de Sustos

Autor: João Anzanello Carrascoza

Editora: FTD (64 págs., R$ 36)

Volume traz cinco textos de um dos principais contistas brasileiros contemporâneos escritos para pré-adolescentes. Entre os temas, a descoberta do primeiro amor, autoconhecimento, desapego e solidariedade. As ilustrações são de Juliana Russo.

Isto Também Passará

Autora: Angela-Lago

Editora: Baobá (120 págs., R$ 35)

Ilustradora premiada e autora de obras como Marginal à Esquerda e Cena de Rua, ela apresenta agora seus escritos - minicontos e minicrônicas que misturam realidade e ficção e que transformam acasos e cenas cotidianas em poesia.