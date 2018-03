Estante: No Dia Mundial do Livro, confira oito dicas de lançamentos

Miguel de Cervantes morreu no dia 22 de abril de 1616 e foi enterrado no dia 23, na Espanha. Naquele mesmo 23, morria, na Inglaterra, outro gigante da literatura: William Shakespeare. Por causa deles, e para festejar o livro e incentivar a leitura, esta foi a data escolhida pela Unesco, em 1995, para comemorar o Dia do Livro.

A tradição, no entanto, começou antes em algumas cidades, como Barcelona, que comemora a data desde 1930. A festa coincide com o Dia de São Jorge e o costume lá é trocar com amigos um livro e uma rosa. Aqui, além do dia 23 de abril, celebramos o livro em outros dois momentos - dia 18 de abril, aniversário de Monteiro Lobato, é o Dia Nacional do Livro Infantil, e dia 29 de outubro, fundação da Biblioteca Nacional, é o Dia Nacional do Livro. Os índices de leitura, no entanto, ainda não dão motivo para festa.

Para o Dia do Livro, selecionamos oito dicas de lançamentos para todas as idades.

NO CAMPO DA HONRA E OUTROS CONTOS

Autor: Isaac Bábel

Tradução: Nivaldo dos Santos

Editora: 34 (264 págs.; R$ 46)

Obra com prefácio de Boris Schnaiderman reúne contos de um dos principais autores russos sobre temas como infância, juventude e guerra.

LUEJI - O NASCIMENTO DE UM IMPÉRIO

Autor: Pepetela

Editora: Leya(464 págs.; R$ 49,90, R$ 33,90 o e-book)

O mais recente romance do angolano cruza a história de duas mulheres, separadas por 400 anos, e que têm em comum o confronto com o mundo e a busca por identidade.

UMA PRAÇA EM ANTUÉRPIA

Autora: Luize Valente

Editora: Record (364 págs;. R$ 45)

Romance histórico sobre a saga de duas irmãs portuguesas entre a Segunda Guerra e os dias de hoje e que tem como cenário quatro países percorridos pela família protagonista na fuga do nazismo.

O VOO DA LIBÉLULA

Autor: Michel Bussi

Tradução: Fernanda Abreu

Editora: Arqueiro (400 págs.; R$ 34,90; R$ 24,99 o e-book)

Um avião cai em 1980 e só uma bebê sobrevive - havia duas e as famílias disputam a guarda. Este é o mote do romance policial francês.

O RÁDIO COM SOTAQUE PAULISTA - PAULICEIA RADIOFÔNICA

Autor: Antonio Adami

Editora: Mérito (160 págs.; R$ 45)

Por meio de textos e fotografias e resgatando a trajetória das mais importantes emissoras de São Paulo, o pesquisador conta a história do rádio no Brasil até os anos 1950.

MITOS CLÁSSICOS

Autora: Jenny March

Trad.: Maria Alice Máximo

Editora: Civilização Brasileira (560 págs.; R$ 65)

Classicista britânica compila alguns dos principais textos da literatura universal e conduz o leitor às origens, transformações e interpretações desses mitos.

TIMMY FIASCO - ERRAR É HUMANO

Autor: Stephan Pastis

Tradução:Raquel Zampil

Editora: Rocco Jovens Leitores (304 págs.; R$ 29,90)

Primeiro livro da série criada pelo cartunista americano tem como protagonista o garoto Timmy, que se acha o melhor detetive da cidade e é dono de uma empresa de investigações que fica no closet de sua mãe.

LÁ E AQUI

Autora: Carolina Moreyra

Ilustrações: Odilon Moraes

Editora: Pequena Zahar (56 págs.; R$ 39,90)

"Era uma vez uma casa. A minha casa. Ela tinha sapos no jardim e uma árvore com passarinhos. Um cachorro grandão e um pequenininho. Um lago cheio de peixes e muitas flores coloridas. Um pai e uma mãe. Um dia, a casa se afogou." Com delicadeza, livro infantil fala sobre a separação dos pais.