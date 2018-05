Esgotados ingressos para ver Antonio Candido e João Ubaldo Ribeiro na Flip

A abertura das vendas para o evento começaram na manhã desta segunda-feira, 06, às 10 horas. Por volta das 13h, 8.300 ingressos já haviam sido vendidos, de acordo com a Flip.

As atrações esgotadas ainda poderão ser acompanhadas pela Tenda do Telão, espaço onde são exibidas ao vivo durante o Festival.

Os ingressos serão vendidos no site da Tickets For Fun até o dia 6 de julho.

A nona edição do Festival Literário Internacional de Paraty acontece na cidade fluminense entre 6 e 10 de julho.

Os preços são iguais aos do ano passado: R$ 40 para as mesas da Tenda dos Autores, a conferência e o show de abertura, e R$ 10 para reprodução simultânea das mesas na Tenda do Telão.

Para saber onde ficam os pontos de venda na sua cidade e outras informações, acesse o site da Flip.