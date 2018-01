Escrivaninha em que Dickens escreveu clássico vai a leilão A escrivaninha em que Charles Dickens escreveu "Grandes Esperanças" e sua última correspondência, horas antes de sua morte, serão leiloadas em junho, anunciou a Christie's na quarta-feira. A escrivaninha e cadeira da sala de estudos de Gad's Hill, a casa do escritor perto de Rochester, no condado de Kent, foram transferidos por herança a Christopher Charles Dickens e sua mulher, Jeanne-Marie Dickens. Esta os doou ao hospital infantil Great Ormond Street, em Londres, com o qual Dickens mantinha um relacionamento estreito, para que pudessem ser leiloados para levantar fundos. Incluídos no leilão da Christie's de livros e manuscritos valiosos, que terá lugar em 4 de junho, os itens estão previstos para ser arrematados por entre 50 mil e 80 mil libras (100 mil e 160 mil dólares). "Charles Dickens foi um defensor dos pobres e necessitados e patrono do hospital Great Ormond Street em seus primórdios", disse Jeanne-Marie Dickens. "Meu marido compartilhava o desejo de seu antepassado de ajudar os carentes, e, quando eu soube que o hospital infantil precisava levantar fundos, decidi que tinha que lhe doar a escrivaninha e a cadeira." Charles Dickens foi um dos primeiros patronos do Great Ormond Street, além de amigo de seu fundador, Charles West. O hospital também se beneficiou do apoio de outros escritores britânicos famosos, incluindo Oscar Wilde e J.M. Barrie, o criador de Peter Pan. De acordo com o Web site do hospital, foi a presença de Dickens num evento em 1858 que ajudou o hospital a superar uma crise de verbas e aumentar seus leitos de 20 para 75. A Christie's informou que Dickens escreveu "Grandes Esperanças" e vários outros romances e contos na escrivaninha de mogno. De acordo com as memórias de sua filha mais velha, Mamie Dickens, na noite de 8 de junho de 1870 Dickens escreveu cartas e "cuidou de outras questões" na sala em que ficava a escrivaninha. Ele foi jantar e sofreu um derrame, morrendo no dia seguinte, aos 58 anos.