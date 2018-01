Escritora Emma Straub abre livraria em Nova York

Depois de Ann Patchett, Larry McMurtry, Judy Blume, Louise Erdrich e Jeff Kinney, a romancista Emma Straub é a mais nova escritora a se tornar, também, proprietária de uma livraria.

Books Are Magic foi inaugurada no dia 29 de abril, no Brooklyn, em Nova York, perto de sua casa. Na região, há várias outras livrarias independentes, além de lojas de grandes redes como a Barnes & Noble.

Autora de obras como Os Veranistas (Rocco), ela disse que não vai disputar território com ninguém, mas que abriu essa livraria para preencher o vazio deixado pela BookCourt, uma loja independente de administração familiar.