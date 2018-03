Escritor Roberto Saviano recebe prêmio PEN/Pinter

Saviano, 32 anos, divide o prêmio com o britânico David Hare, que é conhecido principalmente por seus trabalhos sobre instituições britânicas.

A cada ano um escritor britânico é agraciado pelo prêmio PEN/Pinter, criado em 2009 pela organização literária e de direitos humanos PEN em memória do dramaturgo premiado com o Nobel Harold Pinter. Além do escritor britânico, é premiado outro escritor que tenha sido perseguido por expressar suas crenças.

"Roberto Saviano enfrentou a máfia napolitana, primeiro no livro 'Gomorra' e depois no filme nele baseado", falou Hare em uma cerimônia de premiação em Londres na segunda-feira.

"Para isso, ele colocou sua própria segurança em grande risco. Ao dividir meu prêmio com ele, minha esperança é que o reconhecimento do PEN possa facilitar a vida, mesmo que de uma maneira pequena."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Saviano, que hoje vive na clandestinidade após as ameaças a sua vida, enviou uma mensagem de agradecimento.

"Quando você sente que tantos precisam enxergar, saber e mudar, e não apenas ser entretidos ou confortados, então vale a pena continuar a escrever", ele disse em comunicado divulgado pelos organizadores do prêmio.

David Hare, 64 anos, recebeu o título de cavaleiro em 1998 e é membro da Real Sociedade de Literatura.

(Reportagem de Mike Collett-White)