Escritor nicaraguense Sergio Ramírez vence prêmio Cervantes

O escritor da Nicarágua Sergio Ramírez Mercado foi homenageado com o prêmio Cervantes, considerado o mais importante da literatura em língua espanhola, anunciou nesta quinta-feira o ministro da Educação, Cultura e Esporte da Espanha, Íñigo Méndez de Vigo.

O prêmio, que inclui um pagamento de 125 mil euros e é concedido pelo governo espanhol todos os anos, tradicionalmente homenageia de forma alternada escritores espanhóis e latino-americanos, seguindo uma lei não escrita.

O ganhador do Cervantes é escolhido por um júri formado por acadêmicos, ex-homenageados e membros da imprensa e reconhece o trabalho de um escritor que tenha contribuído para o enriquecimento do legado literário hispânico com o conjunto de sua obra.

A cerimônia de entrega do prêmio será realizada na Universidade de Alcalá de Henares no dia 23 de abril, aniversário da morte de Miguel de Cervantes.