Escritor Junot Díaz cancela vinda à Flip

O escritor dominicano radicado nos EUA Junot Díaz cancelou sua vinda à próxima edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip. A agente do autor, Nicole Aragi, informou que ele viajava pelo mundo desde ano passado, após o recebimento do prêmio Pulitzer pela obra The Brief Wondrous Life of Oscar Wao. Díaz também cancelou compromissos na Polônia e territórios palestinos. Neste ano, a Flip deve receber entre os dias 1 e 5 de julho o português António Lobo Antunes, o britânico Simon Schama, o mexicano Carlos Fuentes e a irlandesa Anne Enright.