O escritor cabo-verdiano Germano Almeida é o vencedor do Prémio Camões 2018, segundo escolha do júri anunciada nesta segunda-feira, 21, no Hotel Tivoli, em Lisboa.

A informação é da Agência Lusa.

No Brasil, seu romance O Testamento do Sr. Napumoceno foi publicado pela Companhia das Letras em 1996.