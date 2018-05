Escritor e jornalista Tom Wolfe morre aos 87 anos

NOVA YORK — O escritor e jornalista Tom Wolfe morreu aos 87 anos nesta segunda-feira, 14. Considerado um dos grandes inovadores do jornalismo no século 20, ele era autor de livros e textos célebres como Radical Chique e o Novo Jornalismo e Emboscada No Forte Bragg.

Expoente do new journalism ao lado de Gay Talese e Norman Mailer, Wolfe estava internado em um hospital em Manhattan, segundo o The New York Times.

Alguns de seus trabalhos de ficção foram adaptados para o cinema. Os Eleitos: Onde o Futuro Começa (1983), com Sam Shepard e Dennis Quaid levou quatro Oscars. / Com AP