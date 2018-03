Escritor chileno Robert Bolaño ganha prêmio de críticos dos EUA

Morto em 2003 aos 50 anos, Bolaño foi premiado pela tradução em inglês de seu livro de 900 páginas, lançada em 2008. A obra, ambientada no México, foi lançada originalmente em 2004.

O repórter do New York Times Dexter Filkins recebeu o prêmio de não ficção por "The Forever War", que relata suas experiências cobrindo os conflitos no Iraque e Afeganistão.

Foram escolhidos ao todo seis vencedores entre livros publicados nos Estados Unidos no ano passado. Um conselho de 24 membros determina os melhores livros em cada categoria.

Fundado em 1974, o Círculo Nacional de Críticos de Livros inclui quase 700 resenhistas.

O prêmio na categoria biografia foi dado ao relato feito por Patrick French da vida do escritor britânico V.S. Naipaul, "The World Is What It Is: The Authorized Biography of V.S. Naipaul."

"My Father's Paradise: A Son's Search for his Jewish Past in Kurdish Iraq," de Ariel Sabar, foi o premiado na categoria autobiografia.

"Sleeping it off in Rapid City," de August Kleinzahler, e "Half of the World in Light", de Juan Felipe Herrera, dividiram o prêmio de poesia. Na categoria de crítica literária, o homenageado foi Sethe Lerer por "Children Literature: A Reader's History from Aesop to Harry Potter".