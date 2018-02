Escritor Carlos Fuentes confirma presença na Flip 2009

Grandes nomes das letras internacionais começam a confirmar presença na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) de 2009, que acontece de 1 a 5 de julho. Carlos Fuentes, de 80 anos, o escritor panamenho que vive no México, um dos maiores escritores de língua espanhola, autor de A Morte de Artemio Cruz (1962), Gringo Velho (1985), que foi adaptado para o cinema com Gregory Peck e Jane Fonda, em 1989, entre outros, confirmou que virá ao Brasil para participar de um dos maiores eventos literários do País. Os organizadores do evento confirmaram também a participação do escritor e Junot Díaz, nascido na República Dominicana e residente em New Jersey, nos EUA, país onde vive desde a infância. Díaz publica contos na New Yorker há mais de dez anos, revista que o aponta como um dos 20 autores do século 21. Além desses novos nomes a organização da Flip já havia confirmado a presença do historiador britânico Simon Schama, autor de vários livros, sendo três deles traduzidos para o português e publicados pela editora Companhia das Letras: Cidadãos - Uma Crônica da Revolução Francesa, O Desconforto da Riqueza e Paisagem e Memória.