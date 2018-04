Escritor Carlos Fuentes cancela vinda à Flip

A Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, sofreu mais uma baixa nesta segunda-feira, 4. Depois do cancelamento do dominicano Junot Díaz, foi a vez do mexicano Carlos Fuentes anunciar que não irá mais à feira. A organização do evento informou que a decisão se deve a "compromissos pessoais inadiáveis."

Neste ano, a Flip deve receber, entre os dias 1 e 5 de julho, o britânico Simon Schama, a irlandesa Anne Enright e o americano Gay Talese como destaques de sua 7ª edição.