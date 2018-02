Escritor britânico Graham Joyce morre aos 59 anos

LONDRES - O premiado autor britânico de fantasia Graham Joyce morreu por complicações de um linfoma, de acordo com sua editora. Ele tinha 59 anos.

Simon Spanton, editor associado de livros de fantasia da Orion Books, disse que Joyce morreu nesta terça-feira, à tarde, em um hospital próximo da sua casa em Leicester, cidade ao norte de Londres.

Joyce era um dos escritores de fantasia mais conhecidos do Reino Unido, e estava escrevendo em seu blog extensivamente sobre sua doença.

Seu livros mais recentes são Some Kind of Fairy Tale, The Year of the Ladybird e The Tooth Fairy.

Ele deixa sua esposa, Sue, e seus filhos, Ella e Joe.