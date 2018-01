Escândalo do ex-governador de NY vai virar livro e documentário A editora Penguin anunciou na quarta-feira que vai publicar um livro sobre o ex-governador de Nova York Eliot Spitzer, escrito pelo mesmo autor do best-seller sobre a queda da empresa de energia Enron. A empresa disse que seu selo Portfolio adquiriu os direitos do livro que será escrito pelo editor da revista Fortune Peter Elkind. Spitzer deixou seu cargo em 12 de março após o New York Times noticiar que ele contratou os serviços de uma prostituta por mil dólares a hora. O caso destruiu a carreira de Spitzer, um ex-promotor que fez fama combatendo crimes em Wall Street. A editora disse que Elkind irá colaborar com o diretor Alex Gibney, que está dirigindo um documentário sobre Spitzer. A dupla trabalhou junta no filme "Enron -- Os Mais Espertos da Sala" (2003), dirigido por Gibney e adaptado do livro de Elkind. O filme foi indicado ao Oscar. Nenhum data de publicação foi anunciada. (Por Michelle Nichols)