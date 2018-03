Encontro celebra os 50 anos de 'O Meu Pé de Laranja Lima'

Clássico juvenil lido por diversas gerações, adaptado para o cinema, TV e teatro, O Meu Pé de Laranja Lima está completando 50 anos. O livro de José Mauro de Vasconcelos, que já teve 150 edições no Brasil e tantas outras no exterior, é tema de debate na quarta-feira, 28, às 19h30, no Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1.000), com o escritor Luiz Antonio Aguiar, responsável pelos textos de apoio da edição comemorativa recém-lançada pela Melhoramentos, e a jornalista Maria Fernanda Rodrigues, do Caderno 2. A mediação será de Cadão Volpato.

O livro, autobiográfico, conta a história do garoto levado Zezé, que, para fugir do mundo real que só o maltrata, inicia uma amizade com o pé de laranja lima de seu quintal e com o adulto Portuga.

+++ Escrito há 50 anos, 'O Meu Pé de Laranja Lima' ganha edição comemorativa

José Mauro de Vasconcelos escreveu este livro em apenas 12 dias, em Ubatuba. O lançamento ocorreu em maio de 1968. Sucesso de público, mas não de crítica, O Meu Pé de Laranja Lima é lido até hoje por brasileiros e estrangeiros - saiu, no início do ano, uma edição da obra na Inglaterra.